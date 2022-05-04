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Кременчук, Воины света

«Ціною власного життя врятував 12 побратимів»: у Горішніх Плавнях попрощалися з 20-річним воїном Анатолієм Назаровим

Сьогодні, 11:01 Переглядів: 942

 Вічна пам'ять військовому

Вчора, 3-го травня на кладовищі с. Кияшки Горішньоплавнівська територіальна громада попрощалася із загиблим воїном Анатолієм Назаровим. Попрощатися з Анатолієм вийшло все село, від друзів, рідних, однокласників до представників Горішньоплавнівської міської ради. 29 квітня від поранень не сумісних з життям під час участі в бойових діях на Харківщині загинув солдат Збройних сил України Анатолій Назаров.

Загинув боєць з Кременчуччини Анатолій Назаров

Народився Анатолій Назаров 27 травня 2001 року в с. Дмитрівці в багатодітній родині. Навчався у Дмитрівській загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів. У вересні 2017 року вступив до Вищого професійного гірничо-будівельного училища міста Горішні Плавні, де отримав спеціальність «машиніст екскаватора, слюсар-ремонтник, стропальник». У 2020-2021 роках проходив строкову військову службу у лавах Збройних сил України.

 

Міський голова Дмитро Биков повідомив, що юнак був мобілізований на російсько-українську війну 4 квітня 2022 року, воював за незалежність і територіальну цілісність України.

- Пам’ятаємо його як доброго, привітного хлопця, гарного товариша. При виконанні бойового завдання він першим помітив атакуючий ворожий безпілотний літальний апарат і встиг вчасно попередити своїх товаришів. Анатолій загинув, ціною власного життя врятував 12 побратимів. Двадцятирічний Анатолій Назаров увічнив своє ім’я в історії нашої громади, Батьківщини. Вічна пам’ять полеглим героям України!, - зазначив очільник громади.
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Автор: Альона Душенко

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Теги: війна воїни світла воины света Горішні Плавні
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