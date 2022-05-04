На Полтавщині судитимуть пенсіонера, який співпрацював з керівництвом «днр»

У Полтавській області судитимуть військового пенсіонера, який співпрацював з окупантами й передавав інформацію про позиції ЗСУ в Маріуполі.
Про це повідомили в Управлінні СБУ Полтавщини.
СБУ завершило досудове розслідування щодо проросійськи налаштованого громадянина України, який співпрацював з представниками т.зв. «ДНР». Під час слідства встановили, що він є військовим пенсіонером. Підтримуючи ідеї «руського миру», підозрюваний шукав у соцмережах інформацію щодо розміщення українських військових у Маріуполь Донецької області й надавав її керівництву т.зв. «ДНР». Також на своїй сторінці у фейсбуці пенсіонер розміщував символіку комуністичного тоталітарного режиму.
У СБУ в Полтавській області під процесуальним керівництвом Полтавської обласної прокуратури зібрало доказову базу і передало до суду.
Військового пенсіонера будуть судити за ч.1 ст. 258-3 КК України та ч.1 ст. 436-1 КК України.
№ 17 від 28 квітня 2022Читати номер