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Кременчук, Спорт, Топ-новость

Футболісти «Кременя» та «Гірник-Спорта» нарешті зустрілися на полі у товариському протистоянні

Сьогодні, 10:09 Переглядів: 90

 Команди зіграли у Горішніх Плавнях

Вчора, 3-го травня, футбольні клуби «Гірник-Спорт» та «Кремінь» зіграли товариський матч у Горішніх Плавнях. «Кремінь» переміг «гірників» з рахунком - 3:1. Команди мали зустрітися ще у березні у першій офіційній грі весняної частини чемпіонату України у Першій лізі. Проте чемпіонат не продовжився через воєнні дій та повномасштабни наступ росії на територію нашої держави. 

Як повідомляє пресслужба «гірників», склади команд були зовсім не схожі на ті, якими команди ще до повномасштабної війни проводили контрольні матчі. Особливо багато молодих гравців власної школи було у складі «Гірник-Спорту». Разом з кількома гравцями основної команди тут діяли вихованці «Гірник-Спорту-2», а також гравці команди юних «гірників» U-17. До речі, один із таких гравців і забив єдиний м’яч у складі «гірників». Автором голу у «Гірник-Спорті» був Михайло Шептицький (гравець 2006 року народження), який зрівняв рахунок на 13 хвилині матчу.

Ще у матчі були три забиті м’ячі, які були на рахунку гостей. На 4 хвилині «Кремінь» відкрив рахунок Іван Куць. До перерви «Кремінь» вдруге вийшли вперед, коли на 27 хвилині швидко розіграли штрафний удар. Ще один забитий м’яч вдався команді з Кременчука вдався у другому таймі на 53-й хвилині. Ці два голи на рахунку гравця на перегляді.

Після цього «Гірник-Спорт» мав два непогані шанси зрівняти рахунок, але у обох гольових моментах м’яч влучав у стійку воріт. У підсумку перемога «Кременя» із рахунком – 3:1.

 

Нагадаємо, що «Кремінь» провів два контрольні матчі у воєнний час. Кременчуцька команда зіграла з «Зорею» (Попівка) та «Полтавою». Разом з «синьо-білими» тренуються двоє гравців з Премєр-ліги Сергій Ченбай та Михало Шершень. Хлопці грають за харківський «Металіст 1925», проте їх родини проживають саме у Кременчуці. Футболісти з початку повномасштабного наступу долучилися до волонтерства, їх не одноразово бачили на вантаженні піску, а зараз для підтримки форми вони тренуються у кременчуцькому клубі. Також у «Кремені» грає кілька футболістів, які залишилися без клубів через війну. За наявною інформацією у клубі залишилися: Молько, Галата, Пилипенко, Єрмолов, Азізов, Ульянов, Бородін, Сейтхалілов, Лісняк, Ульянко, П’ятибрат, Куць, Кучеренко.

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Автор: Альона Душенко Джерело фото: ФК "Гірник-Спорт"

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Теги: футбол Кремінь Гірник-Спорт
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