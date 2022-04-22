«Кремінь» у другому таймі зазнав нищівної поразки від земляків СК «Полтави»

Сьогодні, 21:14 Переглядів: 95

Сьогодні, 22 квітня, футболісти «Кременя» у Полтаві зіграли товариський матч з СК «Полтавою». На перерву, після першого тайму, команди йшли у роздягальню з рахунком – 0:0. У другому таймі полтавці заносили один за одним м’яч у ворота кременчуцької команди.

Як повідомляє пресслужба СК «Полтава», з пенальті відкрив лік забитим м'ячам Євген Стрельцов. Фактично відразу результативно завершилася комбінація між двома Дмитрами: Куімов асистував, а Щербак відзначився у воротах. Згодом Денис Руденко віддав під удар Максиму Шмиголю, який довів рахунок до розгрому. А за лічені хвилини вже й сам Денис розписався у воротах земляків. Крапку ж у поєдинку поставив юний Марко Арабов, поціливши гарматним ударом точно в ціль.

У підсумку матч завершився з рахунком – 5:0 на користь господарів поля СК «Полтави».

Нагадаємо, що це вже другий товариський матч для кременчуцької команди.