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Кременчук, Спорт, Кременчуг

«Кремінь» у другому таймі зазнав нищівної поразки від земляків СК «Полтави»

Сьогодні, 21:14 Переглядів: 95

 

На перерву команди йшли за рахунку - 0:0

Сьогодні, 22 квітня, футболісти «Кременя» у Полтаві зіграли товариський матч з СК «Полтавою». На перерву, після першого тайму, команди йшли у роздягальню з рахунком – 0:0. У другому таймі полтавці заносили один за одним м’яч у ворота кременчуцької команди.

Як повідомляє пресслужба СК «Полтава», з пенальті відкрив лік забитим м'ячам Євген Стрельцов. Фактично відразу результативно завершилася комбінація між двома Дмитрами: Куімов асистував, а Щербак відзначився у воротах. Згодом Денис Руденко віддав під удар Максиму Шмиголю, який довів рахунок до розгрому. А за лічені хвилини вже й сам Денис розписався у воротах земляків. Крапку ж у поєдинку поставив юний Марко Арабов, поціливши гарматним ударом точно в ціль.

У підсумку матч завершився з рахунком – 5:0 на користь господарів поля СК «Полтави».

Нагадаємо, що це вже другий товариський матч для кременчуцької команди.

Футболісти «Кременя» провели перший товариський матч під час воєнного стану
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Автор: Альона Душенко Джерело фото: СК "Полтава"

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Теги: футбол Кремінь Полтава
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