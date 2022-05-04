Кількість жертв у смертельній ДТП на Рівненщині зросла до 26

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З 38 пасажирів автобуса вціліли лише 12

Унаслідок ДТП на Рівненщині, де зіткнулися мікроавтобус, бензовоз та пасажирський автобус загиблими вважаються вже 27 осіб. Про це в Телеграмі повідомив радник очільника МВС Антон Геращенко.

- У жахливій ДТП на Рівненщині… слідчими поліції знайдено 27 останків загиблих, - написав Геращенко.

Він написав, що з 38 пасажирів автобуса вціліли лише 12. Вижив, але у тяжкому стані перебуває водій бензовоза.

- 27-й загиблий - водій мікроавтобуса «Мерседес Віто», який за попередньою версією і став винуватцем наймасштабнішої трагедії на дорогах України за останнє десятиліття, - додав радник міністра.

Зранку, пресслужба МВС надала інформацію про 26 загибих внаслідок жахливої аварії. Поліцейські, рятувальники, судові експерти СМЕ та НДЕКЦ завершують огляд місця події, ідентифіковують загиблих, утім анкетні дані трьох осіб поки не встановлені.

Наразі відомо:

водій автомобіля «Mercedes-Benz Vito», який спричинив ДТП, здійснював маневр обгону іншого ТЗ, виїхав на зустрічну смугу, де зіткнувся із бензовозом;

особа загиблого кермувальника мікроавтобуса поки не встановлена;

на момент ДТП у салоні автобуса «Setra», який прямував до Польщі, перебувало 34 пасажири та один водій. З’ясувалося, що іще один пасажир мав сідати у м. Броди, а другий водій — у Львові;

всього у ДТП загинуло 26 осіб: 24 пасажири та двоє водіїв (мікроавтобуса та автобуса);

травмувалося 12 осіб: 11 – пасажирів автобуса та водій бензовозу;

усі пасажири — віком від 17 до 69 років. Наймолодшому 12 травня мало виповнитися 18 років;

всі учасники ДТП із Житомирської, Київської, Чернігівської, Харківської та Хмельницької областей.

На місці події продовжують працювати спецслужби, відбувається зачистка дорожнього покриття. Рух на цій ділянці повністю відновлено.

За фактом порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило загибель кількох осіб, слідчі слідчого управління розпочали досудове розслідування за частиною 3 статті 286 Кримінального кодексу України.