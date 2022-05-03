На Рівненщині зіткнулися та згоріли бензовоз, автобус і легковик: загинуло 16 людей

Сьогодні, 3 травня, близько 19.20 на автодорозі Київ-Чоп неподалік села Ситне Дубенського району зіткнулися та загорілися бензовоз, автобус і легковик. Про це повідомляє Нацполіція Рівненщини. Як видно зі світлин, від транспорту мало що залишилося, він згорів вщент.
За попередньою інформацією, у смертельній ДТП загинули 16 людей. Наразі також відомо про ще шістьох травмованих.
На місце події виїхав начальник поліції області Олексій Камишанський, працює слідчо-оперативна група ГУНП, поліцейські відділення №2 (м. Радивилів) та Дубенського районного відділу та патрульні.
Рух автодорогою «Київ-Чоп» на цій ділянці перекрили повністю.
№ 17 від 28 квітня 2022Читати номер