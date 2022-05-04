СБУ на Полтавщині затримала на хабарі заступника начальника митного поста «Полтава»

Сьогодні, 09:03 Переглядів: 488

Наразі вирішується питання щодо повідомлення затриманому про підозру та обрання запобіжного заходу

Головне управління з протидії системним загрозам управлінню державою СБУ затримало на вимаганні та одержанні неправомірної вигоди заступника начальника митного поста «Полтава» - начальника відділу митного оформлення №1 Полтавської митниці Держмитслужби.

Як повідомляє пресслужба Київської міської прокуратури, чиновника затримали 3-го травня в Полтаві після одержання всієї суми неправомірної вигоди.

Наразі вирішується питання щодо повідомлення затриманому про підозру та обрання запобіжного заходу.

За даними слідства, посадовець вимагав від керівника підприємства, яке здійснює імпорт на територію України товарів промислового значення, неправомірну вигоду за безперешкодне здійснення митного оформлення товарів та проведення інших митних процедур.

- Свої послуги митник оцінив у 3 000 доларів США. У ході досудового розслідування задокументовано низку фактів отримання неправомірної вигоди посадовцем, – зазначається у повідомленні.

В столичній прокуратурі відзначають, що слідчі дії тривають, встановлюються інші особи, які можуть бути причетними до корупційної схеми.