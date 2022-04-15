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Кременчук, Полтавщина, Путін проти українського народу

На Полтавщині Державне бюро розслідувань порушило 15 проваджень за державну зраду

Сьогодні, 18:23 Переглядів: 1

 У переліку підозрюваних - співробітники правоохоронних органів, депутати місцевих рад та голова одного з районних судів.

Державне бюро розслідувань (ДБР) на Полтавщині порушили 15 кримінальних проваджень за державну зраду та 1 провадження - за колабораційну діяльність,  повідомили в територіальному управлінні ДБР у Полтаві. 

Серед фігурантів, щодо яких порушені провадження, - співробітники правоохоронних органів, депутати місцевих рад та голова одного з районних судів.

Їх виявили від початку гарячої фази війни росіі проти України слідчі теруправління  ДБР у  Полтаві.

ДБР застерігає усіх чиновників та правоохоронців від співпраці з російсько-окупаційними військами та наголошує на невідворотності суворого покарання за такі злочини.  

Нагадаємо, 11 березня нардепа від ОПЗЖ, полтавчанина Іллю Ківу заочно заарештували в Україні за підозрою в державній зраді.

У Реєстр держзрадників потрапили 13 представників медіа

 

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Автор: Ольга Мінчук Джерело фото: Радіо Свобода

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Теги: ДБР державна зрада
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