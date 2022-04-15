Сьогодні росіяни тричі завдали ракетних ударів по Київщині

15 квітня російські війська нанесли три ракетних удари по об’єктах у Київській області, повідомив голова Київської ОВА Олександр Павлюк, пише Українська правда.
За словами Павлюка, не виключені повторні удари по будь-яких об’єктах.
Він також акцентував, що наразі залишається небезпека для цивільного населення - повернення ударних угрупувань в напрямку Києва, небезпека замінованих деокупованих територій, можливість нанесення ракетних ударів по об’єктах як у Києві, так і по всій Україні
Минулої ночі мешканці Києва та Київської області чули вибухи, було випущено кілька ракет, працювала протиповітряна оборона.
Нагадаємо, 2 квітня Київщину звільнили від російських окупантів.
№ 15 від 14 квітня 2022Читати номер