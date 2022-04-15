Бельгія передала Полтавщині карету швидкої допомоги (фото)

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Машина працюватиме як для обласної лікарні ім. Скліфосовського, так і для військових.

15 квітня Полтавська обласна клінічна лікарня ім. Скліфосовського отримала карету швидкої допомоги. Про це повідомляє Полтавська ОВА.

Це гуманітарна допомога Королівства Бельгії.

Renault Trafic нової комплектації, який працюватиме не тільки для обласної лікарні, а й буде рятувати життя військових.

Зазначається, що лікарня також отримала харчові суміші, які будуть використанні у відділенні інтенсивної терапії для підтримання життєдіяльності організму хворих, травмованих та поранених.