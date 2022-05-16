17 травня видаватимуть продуктові набори переселенцям у Скороходівській громаді

У вівторок, 17 травня, видаватимуть пакунки гуманітарної допомоги для вимушених переселенців, зареєстрованих у Скороходівській територіальній громаді, повідомив начальник обласної військової адміністрації Дмитро Лунін.
Центр видача працюватиме за адресою: селище Скороходове, вул. Софіївська, 36 (Будинок культури).
Нагадаємо, проднабір видаватимуть переселенцям, які офіційно зареєструвалися як внутрішньо переміщена особа (ВПО) в управліннях соцзахисту після 24 лютого 2022 року. Один набір – для однієї людини.
Для отримання набору із собою потрібно мати документ, що посвідчує особу; довідку про взяття на облік ВПО.
Одна людина може отримати продуктові набори на всю родину. Для цього необхідно мати довідки про взяття на облік ВПО для кожного члена сім’ї.
№ 18 від 5 травня 2022Читати номер