17 травня видаватимуть продуктові набори переселенцям у Скороходівській громаді

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Із собою потрібно мати документ, що посвідчує особу, та довідку про взяття на облік як ВПО

У вівторок, 17 травня, видаватимуть пакунки гуманітарної допомоги для вимушених переселенців, зареєстрованих у Скороходівській територіальній громаді, повідомив начальник обласної військової адміністрації Дмитро Лунін.

Центр видача працюватиме за адресою: селище Скороходове, вул. Софіївська, 36 (Будинок культури).

Нагадаємо, проднабір видаватимуть переселенцям, які офіційно зареєструвалися як внутрішньо переміщена особа (ВПО) в управліннях соцзахисту після 24 лютого 2022 року. Один набір – для однієї людини.

Для отримання набору із собою потрібно мати документ, що посвідчує особу; довідку про взяття на облік ВПО.

Одна людина може отримати продуктові набори на всю родину. Для цього необхідно мати довідки про взяття на облік ВПО для кожного члена сім’ї.