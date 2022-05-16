Поліція розшукує мешканця Лубенщини, якого підозрюють у розтраті майна та підробці документів

Лубенський районний відділ поліції розшукує 46-річного мешканця Лубенського району Кожуру Олександра Васильовича.
Як повідомляє поліція Полтавщини, чоловіка підозрюють у привласненні, розтраті майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем, а також у підробленні документів та їх використанні (ч. 1 ст. 191, ч. 2 ст. 358)
Прикмети чоловіка: на вигляд 45-50 років, середньої статури, волосся темне, коротке.
Зазначається, що Кожура переховується від органів досудового розслідування з лютого 2022 року.
Якщо вам відома інформація про місце перебування чоловіка або інші дані, що допоможуть пришвидшити його розшук, просимо повідомити до Лубенського районного відділу поліції в Полтавській області за телефонами: (05361) 73-628 (чергова частина), 050-440-82-76 або 102.
На Полтавщині розшукують підозрюваного у крадіжках
№ 18 від 5 травня 2022Читати номер