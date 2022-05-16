Поліція розшукує мешканця Лубенщини, якого підозрюють у розтраті майна та підробці документів

Сьогодні, 17:40 Переглядів: 199

Олександр Кожура переховується від правоохоронців з лютого 2022 року

Лубенський районний відділ поліції розшукує 46-річного мешканця Лубенського району Кожуру Олександра Васильовича.

Як повідомляє поліція Полтавщини, чоловіка підозрюють у привласненні, розтраті майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем, а також у підробленні документів та їх використанні (ч. 1 ст. 191, ч. 2 ст. 358)

Прикмети чоловіка: на вигляд 45-50 років, середньої статури, волосся темне, коротке.

Зазначається, що Кожура переховується від органів досудового розслідування з лютого 2022 року.

Якщо вам відома інформація про місце перебування чоловіка або інші дані, що допоможуть пришвидшити його розшук, просимо повідомити до Лубенського районного відділу поліції в Полтавській області за телефонами: (05361) 73-628 (чергова частина), 050-440-82-76 або 102.

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