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Кременчук, Полтавщина

На Полтавщині викрили контрабанду наркоречовин

Сьогодні, 16:59 Переглядів: 179

 Трьох полтавців, що налагодили переміщення з-за кордону прекурсорів, затримали

Правоохоронці Полтавщини за підозрою у контрабанді і наркозлочинах викрили подружжя полтавців та їхнього знайомого - це 53-річна жінка, її 52-річний чоловік та 45-річний знайомий. Як повідомляє обласна прокуратура, троє осіб з-за кордону поза митним контролем систематично отримували прекурсори, з яких за місцем свого проживання у Полтаві виготовляли психотропні речовини.

Також вони налагодили процес постачання наркотичних засобів з інших областей України. У подальшому заборонені речовини зловмисники реалізовували «із рук в руки» зацікавленим особам. Оплата за «товар» відбувалася шляхом перерахування коштів на банківські картки або готівкою.

 

«Під час обшуків у фігурантів вилучено прекурсори, приладдя для виготовлення наркотиків, банківські картки, наркотики та мобільні телефони. Усім трьом вже повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень та обрано запобіжні заходи – тримання під вартою та домашній арешт», - розповів начальник поліції Полтавщини Євген Рогачов.

Триває досудове розслідування. Усім трьом вже повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень та обрано запобіжні заходи – тримання під вартою та домашній арешт. За скоєння наркозлочинів фігурантам може загрожувати від 8 до 15 років ув’язнення. 

Нагадаємо, днями у 28-річного мешканця Кременчука вилучили наркотики, зброю та боєприпаси

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Автор: Олеся Данилова

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Теги: наркотики поліція Полтавщини прокуратура Полтавщини
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