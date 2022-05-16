Полонений командир рашистів зізнався, що навмисно стріляли по висотках у Харкові

Сьогодні, 16:30 Переглядів: 524

Командир відділення 25-ї артилерійської бригади зс рф прозповів СБУ, що головною мішенню російських реактивних дивізіонів були саме харківські житлові будинки

Російська реактивна артилерія навмисно знищувала багатоповерхівки у Харкові. Про це СБУ розповів полонений окупант, якого українські захисники захопили під час звільнення селища Циркуни у передмісті Харкова.

Так, командир відділення 25-ї артилерійської бригади зс рф повідомив українській спецслужбі, що головною мішенню російських реактивних дивізіонів були саме харківські будинки – ворог спеціально стріляв по цивільних об’єктах.

«Найближчий до Циркунів район Харкова – Північна Салтівка, який від початку війни майже щоденно піддавався обстрілам з ворожих РСЗВ «Град» і «Ураган», має одну з найбільш щільних забудов. І на сьогодні майже кожна з 16-поверхівок зазнала руйнувань від рашистів», - йдеться в повідомленні.

Сам полонений стверджує, що не брав участі в обстрілі житлових кварталів, а лише слідкував за «виходами» своєї та української артилерії.

Також він повідомив персональні дані загарбників, які причетні до інших воєнних злочинів рф та знищення мирних харків’ян. СБУ перевіряє свідчення.

Нагадаємо, останніми днями російське військо відступає від Харкова.