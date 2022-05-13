російські підрозділи відходять від Харкова

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Орки перешкоджають виходу Сил оборони в тил російського угруповання військ, зосередженого в районі міста Ізюм

Генеральний штаб ЗСУ надав оперативну інформацію щодо російського вторгнення станом на 18.00 13 травня. Триває 79 доба героїчного протистояння українського народу російському воєнному вторгненню.

Російські окупанти не припиняють ведення наступальних дій у Східній операційній зоні. Ворог продовжує завдавати ракетних ударів по промисловій інфраструктурі та обстрілювати цивільні об’єкти в Україні.

На Волинському та Поліському напрямках противник активних дій не проводив. Основні зусилля зосереджував на прикритті державного кордону в Брестській та Гомельській областях. У рамках перевірки збройних сил республіки білорусь у Кобринському районі Брестської області та Лідському районі Гродненської області продовжуються збори з військовозобов’язаними.

Зберігається загроза завдання з території республіки білорусь ракетно-бомбових ударів по інфраструктурних об’єктах на території України.

На Сіверському напрямку противник посилює охорону ділянки українсько-російського кордону в Брянській та Курській областях. З території російської федерації ворог обстрілював з артилерії цивільні об’єкти у Сумській області та завдав авіаудару по населеному пункту Товстодубове.

На Слобожанському напрямку основні зусилля противник зосереджує на відході своїх підрозділів від Харкова та недопущенні виходу Сил оборони в тил російського угруповання військ, зосередженого в районі міста Ізюм. Підрозділи противника обстрілювали позиції наших військ в районах населених пунктів Петрівка, Питомник, Руські Тишки та Тернова.

На Слов’янському напрямку противник вів наступ в районі населеного пункту Богородичне, успіху не мав. Також вів артилерійські обстріли по районах Нової Дмитрівки і Краснопілля. Здійснив авіаудари по районах населених пунктів Долина та Адамівка.

На Донецькому і Таврійському напрямках ворожі підрозділи продовжують обстрілювати наші війська. Окупанти намагалися встановити контроль над населеними пунктами Новоселівка Друга, Кам’янка, Мар’їнка і Новомихайлівка.

На Лиманському напрямку ворог безуспішно намагається закріпитись в районі Олександрівки.

На Сєвєродонецькому напрямку здійснює активний вогневий вплив в районі населеного пункту Рубіжне.

На Бахмутському напрямку противник вів штурмові дії у напрямках населених пунктів Золоте та Комишуваха, успіху не мав. Здійснює обстріли Тошківки та Оріхового.

На Авдіївському напрямку, за підтримки артилерії, веде наступальні дії у напрямках Кам’янки та Новоселівки, успіху не має.

У Маріуполі основні зусилля окупанти зосереджували на блокуванні наших підрозділів в районі заводу «Азовсталь», продовжують обстріли.

На Південнобузькому напрямку активних бойових дій ворог не проводив, обстрілював підрозділи Сил оборони зі ствольної артилерії та мінометів. Продовжував ведення повітряної розвідки.

На тимчасово зайнятих противником територіях продовжуються протиправні дії стосовно місцевого населення. Тривають заходи адміністративно-поліцейського режиму, посилений контррозвідувальний режим. Безпідставно затримують мирних жителів, особливо людей з активною проукраїнською позицією.

Сили оборони України завдають ворогу втрат та готові до будь-яких змін оперативної обстановки. Разом переможемо! Слава Україні!