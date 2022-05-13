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Кременчук, Бізнес/Робота, Робота, Україна, Світ

За що працівників можуть звільнити під час війни

Сьогодні, 20:01 Переглядів: 1 177

 

Є можливість сумісництва: співробітники, які змушені були залишити свої робочі місця, можуть працевлаштуватися на іншій роботі

Верховна Рада ухвалила закон про оптимізацію трудових відносин в умовах воєнного стану. Про це йдеться в проєкті закону №7251.

Тож тепер підставою для звільнення співробітників під час війни тепер є:

  • ситуація, коли неможливо забезпечити умови праці працівнику через знищення майна в результаті бойових дій (запроваджується особлива процедура звільнення таких працівників);
  • відсутність працівника на роботі та інформації про причини такої відсутності більше чотирьох місяців.

Проєкт закону №7251 визначає поняття сумісництва, це дасть можливість працівникам, які змушені були залишити свої робочі місця, працевлаштуватися на іншій роботі.

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Автор: Катерина Турубара Джерело фото: mind.ua

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Теги: робота звільнення сумісництво війна воєнний стан
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