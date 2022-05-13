За що працівників можуть звільнити під час війни

Сьогодні, 20:01 Переглядів: 1 177

Є можливість сумісництва: співробітники, які змушені були залишити свої робочі місця, можуть працевлаштуватися на іншій роботі

Верховна Рада ухвалила закон про оптимізацію трудових відносин в умовах воєнного стану. Про це йдеться в проєкті закону №7251.

Тож тепер підставою для звільнення співробітників під час війни тепер є:

ситуація, коли неможливо забезпечити умови праці працівнику через знищення майна в результаті бойових дій (запроваджується особлива процедура звільнення таких працівників);

відсутність працівника на роботі та інформації про причини такої відсутності більше чотирьох місяців.

Проєкт закону №7251 визначає поняття сумісництва, це дасть можливість працівникам, які змушені були залишити свої робочі місця, працевлаштуватися на іншій роботі.