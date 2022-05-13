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Освіта, Україна, Світ

На яких умовах зараз українці можуть вступити до вишів Польщі

Сьогодні, 20:34 Переглядів: 495

 

Зараховувати українців можуть не за балами ЗНО, а за оцінками за чверть або іспитами, що їх організують у самому виші офлайн чи онлайн

На яких умовах зараз українці можуть вступити до вишів Польщі? Про це пише портал Uainkrakow.

Оскільки не всі українські школярі матимуть змогу цього року скласти ЗНО, польський уряд пішов їм назустріч та ухвалив необхідні зміни у спеціальному законі про допомогу українцям.

Відповідно до нього, вищі навчальні заклади Польщі можуть змінювати правила вступної кампанії при зарахуванні абітурієнтів на 2022-2023 навчальний рік. Наприклад, зараховувати не за балами ЗНО, а за оцінками за чверть або іспитами, що їх організують у самому виші офлайн чи онлайн, а також можуть відстрочити чи змінити вимоги щодо подання документів та/або їх апостилю.

Скільки коштує навчання у Польщі?

Громадяни України, які є студентами державних університетів та на яких поширюється дія спеціального закону, можуть безплатно навчатися на очній формі польською мовою.

Вони також можуть претендувати на субсидії, виплати для осіб з інвалідністю, а також ректорську та соціальну стипендії. Рішення про призначення останньої ухвалюють на підставі доданої до заяви довідки про сімейне та матеріальне становище.

Які документи потрібні для вступу?

Слід звернутися до обраного вами польського ЗВО і подати заяву на прийняття на навчання. Процедура вступу може відрізнятися залежно від вишу.
Перелік напрямів навчання польською мовою можна знайти ТУТ, а англійською мовою доступний ТУТ (https://study.gov.pl/studyfinder).

Чи потрібно знати польську мову під час вступу?

Польську бажано знати на рівні В1-В2, але залежно від подальших рішень університетів не виключено, що вимоги можуть спростити. Рівень володіння мовою можна підтвердити такими способами як співбесіда, тест, міжнародний іспит тощо. Можуть запропонувати також онлайн-співбесіду чи онлайн-тестування. Винятком є українсько-польські студії Ягеллонського університету та факультет будівництва Краківської політехніки. Саме на цих спеціальностях навчання на першому році ведеться українською мовою.

Щоб полегшити вступну кампанію в умовах війни, університети часто пропонують власні курси вивчення польської мови.

Які рівні освіти можна отримати в польських університетах?

Вступ до польського університету залежить від освіти, яку вже має абітурієнт. Система навчання в Польщі передбачає кілька рівнів, які відрізняються між собою тривалістю та дипломом по закінченню.

  • Перший рівень – бакалаврат. Вступити можуть учні з атестатом про закінчення середньої школи (атестат зрілості). Залежно від обраної спеціальності навчання в середньому триває 6 семестрів. Ступінь бакалавра присуджується після написання дипломної роботи. Ступінь інженера можна здобути за 3,5 роки на технічних напрямках.
  • Другий рівень – магістратура. Вступити на магістра можуть лише бакалаври. Диплом про закінчення бакалаврату може бути як українським, так і європейським. Навчання триватиме 3-4 семестри (півтора-два роки).
  • Повний цикл – бакалаврат + магістратура. Навчання триває 9-12 семестрів. Часто така форма навчання є на медичних чи юридичних напрямах.
  • Третій рівень – аспірантура, на яку зараховують лише дипломованих магістрів. За результатом навчання потрібно написати дисертацію. Після її захисту можна здобути кандидатський ступінь.
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Автор: Катерина Турубара Джерело фото: slavic-center.com.ua

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Теги: навчання вузы університет Польща умови
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