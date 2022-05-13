Кременчук та Полтавщина! Повітряна тривога!

Сьогодні, 20:56 Переглядів: 800

Не панікуйте та слідуйте в укриття!

У п'ятницю, 13 травня, о 20.54 оголошена повітряна тривога по Кременчуку і Полтавській області. Не панікуйте та слідуйте в укриття!

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