Українці втратили близько 5 мільйонів робочих місць

Сьогодні, 21:12 Переглядів: 231

Багато підприємств виведені з ладу

Українці втратили близько 5 мільйонів робочих місць через розпочату росією повномасштабну війну. Такі дані наводить Міжнародна організація праці.

Багато підприємств виведені з ладу, адже частина територій тимчасовано окупована рф або ж перебуває під постійними обстрілами. Люди не можуть повернутись до праці.

росія війною спричинює голод та проблеми у всьому світі. Зупинка підприємств та фермерських господарств в Україні матиме вплив на увесь світ, оскільки наша країна — потужний експортер пріорітетних продуктів.