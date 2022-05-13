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Бізнес/Робота, Робота, Україна, Світ

Українці втратили близько 5 мільйонів робочих місць

Сьогодні, 21:12 Переглядів: 231

 

Багато підприємств виведені з ладу

Українці втратили близько 5 мільйонів робочих місць через розпочату росією повномасштабну війну. Такі дані наводить Міжнародна організація праці.

За що працівників можуть звільнити під час війни

Багато підприємств виведені з ладу, адже частина територій тимчасовано окупована рф або ж перебуває під постійними обстрілами. Люди не можуть повернутись до праці.

75% українських підприємців продовжують займатися бізнесом

росія війною спричинює голод та проблеми у всьому світі. Зупинка підприємств та фермерських господарств в Україні матиме вплив на увесь світ, оскільки наша країна — потужний експортер пріорітетних продуктів.

Війна та гуманітарна криза в Україні поставили деякі країни світу на межу голоду
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Автор: Катерина Турубара Джерело фото: promin.cv.ua

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