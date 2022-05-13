Українці втратили близько 5 мільйонів робочих місць через розпочату росією повномасштабну війну. Такі дані наводить Міжнародна організація праці.
Багато підприємств виведені з ладу, адже частина територій тимчасовано окупована рф або ж перебуває під постійними обстрілами. Люди не можуть повернутись до праці.
росія війною спричинює голод та проблеми у всьому світі. Зупинка підприємств та фермерських господарств в Україні матиме вплив на увесь світ, оскільки наша країна — потужний експортер пріорітетних продуктів.
№ 18 від 5 травня 2022Читати номер