На вихідних у Кременчуці дощитиме

Сьогодні, 21:35 Переглядів: 209

Вихідні принесуть у Кременчук дощі. Тож беріть з собою на вулицю парасольки, особливо у суботу.

Gismeteo обіцяє зливу вранці у суботу, 14 травня. Потім дощ йтиме увесь день, але вже не такий сильний. У неділю, 15 травня, в місті буде сухо. Стовпчики термометрів покажуть +11-18°С.

Подібний прогноз дає і Sinoptik – повідомляє про дощову суботу та суху неділю з мінливою хмарністю. Максимально температура повітря підніметься у вихідні до +19°С.

А от Ventusky взагалі врочить Кременчуку грозу ввечері у суботу, 14 травня, – близько 18.00. Та погоджується з іншими погодними порталами – неділя, 15 травня, пройде без опадів. Температура у вихідні коливатиметься від +12°С до +21°С.