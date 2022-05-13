На вихідних у Кременчуці дощитиме

Вихідні принесуть у Кременчук дощі. Тож беріть з собою на вулицю парасольки, особливо у суботу.
Gismeteo обіцяє зливу вранці у суботу, 14 травня. Потім дощ йтиме увесь день, але вже не такий сильний. У неділю, 15 травня, в місті буде сухо. Стовпчики термометрів покажуть +11-18°С.
Подібний прогноз дає і Sinoptik – повідомляє про дощову суботу та суху неділю з мінливою хмарністю. Максимально температура повітря підніметься у вихідні до +19°С.
А от Ventusky взагалі врочить Кременчуку грозу ввечері у суботу, 14 травня, – близько 18.00. Та погоджується з іншими погодними порталами – неділя, 15 травня, пройде без опадів. Температура у вихідні коливатиметься від +12°С до +21°С.
№ 18 від 5 травня 2022Читати номер