Рашисти, відступаючи в Харківській області, підірвали там три мости

російські війська, відступаючи в Харківській області, підірвали там три мости через річку Сіверський Донець. Про це інформує CNN, ґрунтуючись на супутникових знімках. Цей шлях був дуже важливим для контрнаступу українських сил. Мости знаходяться приблизно в 17 км від російського кордону.
На першому фото, зробленому супутником 12 травня, видно міст біля Рубіжного. А на другому – міст поблизу Старого Салтова.
Інший супутниковий знімок, зроблений 8 травня, показує, що міст через Печенізьку ГЕС — найближчий міст на півдні — також підірвали.
№ 18 від 5 травня 2022Читати номер