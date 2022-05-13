Рашисти, відступаючи в Харківській області, підірвали там три мости

Сьогодні, 22:03 Переглядів: 0

російські війська, відступаючи в Харківській області, підірвали там три мости через річку Сіверський Донець. Про це інформує CNN, ґрунтуючись на супутникових знімках. Цей шлях був дуже важливим для контрнаступу українських сил. Мости знаходяться приблизно в 17 км від російського кордону.

На першому фото, зробленому супутником 12 травня, видно міст біля Рубіжного. А на другому – міст поблизу Старого Салтова.

Інший супутниковий знімок, зроблений 8 травня, показує, що міст через Печенізьку ГЕС — найближчий міст на півдні — також підірвали.