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Організатор благодійних забігів з Кременчука постачає необхідні речі військовим

Сьогодні, 07:03 Переглядів: 376

 

Він разом з однодумцями працює у волонтерському «Штабі тилового забезпечення Steel Runners»

До війни організатор бігової спільноти Steel Runners Віталій Смірнов організовував благодійні забіги. Відео, яке розповідає про кременчужанина, опублікував мер Віталій Малецький.

Тепер він разом з однодумцями працює у волонтерському «Штабі тилового забезпечення Steel Runners». Завдяки їм нашим захисникам передали автомобіль, тепловізор, аптечки та інше необхідне обладнання, речі, продукти. Волонтерський штаб працює практично цілодобово.

- У нас є велика бігова спільнота Steel Runners, яка налічує понад 400 осіб. І от коли ми робимо усі ці важливі добрі справи, долучається кожен: хтось фінансово, дівчата печуть зранку до ночі. Цей механізм працює цілодобово, - каже чоловік.

Віталій Смірнов упевнений, що перемога буде за Україною, адже величезна кількість людей докладає до цього максимум зусиль.

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Автор: Катерина Турубара

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Теги: благодійність волонтер допомогти армії
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