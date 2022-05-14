Організатор благодійних забігів з Кременчука постачає необхідні речі військовим

До війни організатор бігової спільноти Steel Runners Віталій Смірнов організовував благодійні забіги. Відео, яке розповідає про кременчужанина, опублікував мер Віталій Малецький.
Тепер він разом з однодумцями працює у волонтерському «Штабі тилового забезпечення Steel Runners». Завдяки їм нашим захисникам передали автомобіль, тепловізор, аптечки та інше необхідне обладнання, речі, продукти. Волонтерський штаб працює практично цілодобово.
Віталій Смірнов упевнений, що перемога буде за Україною, адже величезна кількість людей докладає до цього максимум зусиль.
№ 18 від 5 травня 2022Читати номер