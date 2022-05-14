У які строки цьогоріч проводитимуть ЗНО та коли чекати результатів

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МОН затвердило календарний план організації та проведення у 2022 році національного мультипредметного тесту (НМТ), який замінить ЗНО.

Щоб взяти участь у НМТ, на своїй інформаційній сторінці з 20 травня до 7 червня треба підтвердити своє бажання проходити тестування, а з 21 червня до 7 липня обов’язково обрати назву населеного пункту, де вам було б зручно проходити НМТ.

Тестування відбудеться в три сесії:

основна – 18 липня–10 серпня;

додаткова – 16–20 серпня;

спеціальна – 12–16 вересня.

Переважна більшість учасників тестування, які з 1 лютого до 19 квітня зареєструвалися для участі в ЗНО, братиме участь в основній сесії НМТ, а ті, хто не матимуть змоги прибути до тимчасових екзаменаційних центрів на основну сесію, зможуть пройти тестування під час додаткової або спеціальної. Для цього учасникові потрібно подати заявку (це можна буде зробити 1–10 серпня – для участі в додатковій сесії, 1–7 вересня – для участі в спеціальній сесії).

До 12 липня для зареєстрованих учасників з’явиться можливість завантажити зі своїх інформаційних сторінок запрошення-перепустки, де буде зазначено дату, час і місце проведення НМТ. Учасники ж інших сесій НМТ матимуть змогу дізнатися про дату, час і місце проведення тестування до 12 серпня (додаткова сесія) і 10 вересня (спеціальна сесія).

Результати основної сесії НМТ за шкалою 100-200 балів будуть розміщені на інформаційних сторінках учасників тестування до 12 серпня, додаткової сесії – до 21 серпня, спеціальної – до 19 вересня.

Якщо ви досі не маєте логіну і пароля для доступу до інформаційної сторінки, скористайтеся сервісом «Отримання доступу до Інформаційної сторінки учасника ЗНО-2022/НМТ-2022» або зателефонуйте на спеціальну «гарячу лінію» (+38 066 680 55 28, +38 068 146 02 21, +38 068 142 05 95, +38 095 523 46 47).

Якщо ви плануєте проходити НМТ, але вчасно не створили реєстраційну картку, ви можете це зробити з 10 до 20 червня, а потім 8–12 липня на своїй інформаційній обов’язково підтвердити бажання проходити НМТ. Тоді ви будете запрошені для участі в додатковій сесії НМТ.