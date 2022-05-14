Чули вранці вибухи? Не хвилюйтесь

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Сьогодні зранку, 14 травня, проводяться піротехнічні роботи.

«Шановні кременчужани! Просимо зберігати спокій!

14 травня у місті з 05:00 до 07:00 проводяться піротехнічні роботи по знешкодженню залишків ворожих ракет, що були збиті системами ППО України», - повідомили у Службі допомоги мера Кременчука. Роботи продовжили до 8 ранку.

О 7.50 відзвітували про їх закінчення.

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