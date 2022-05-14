У Дії знову доступна послуга єМалятко

Сьогодні, 08:34 Переглядів: 156

Батьки знову можуть зареєструвати дитину за допомогою електронного сервісу

Батьки новонароджених знову можуть зареєструвати дитину онлайн - послуга в електронному сервісі державних послуг Дія знову запрацювала.

Як повідомляє Мінцифри, на реєстрацію піде 10 хвилин.

Також на єМалятко можна замовити до 9 інших державних послуг, потрібних для новонародженої дитини:

свідоцтво про народження,

унікальний номер запису в реєстрі,

РНОКПП (картка платника податків),

допомога при народженні,

допомога на дитину з багатодітної сім'ї,

грошова компенсація за пакунок малюка,

внесення інформації про дитину до Реєстру пацієнтів.

Нагадаємо, через війну в Україні ця послуга деякий час була недоступною, Зареєструвати дитину можна було лише у відділі Державної реєстрації актів цивільного стану, де немає активних бойових дій.