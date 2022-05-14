У Дії знову доступна послуга єМалятко

Батьки новонароджених знову можуть зареєструвати дитину онлайн - послуга в електронному сервісі державних послуг Дія знову запрацювала.
Як повідомляє Мінцифри, на реєстрацію піде 10 хвилин.
Також на єМалятко можна замовити до 9 інших державних послуг, потрібних для новонародженої дитини:
свідоцтво про народження,
унікальний номер запису в реєстрі,
РНОКПП (картка платника податків),
допомога при народженні,
допомога на дитину з багатодітної сім'ї,
грошова компенсація за пакунок малюка,
внесення інформації про дитину до Реєстру пацієнтів.
Нагадаємо, через війну в Україні ця послуга деякий час була недоступною, Зареєструвати дитину можна було лише у відділі Державної реєстрації актів цивільного стану, де немає активних бойових дій.
№ 18 від 5 травня 2022Читати номер