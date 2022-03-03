Як оформити новонароджених під час війни

На фото народження дитини у Кременчуцькому перенатальномй центрі під час оголошення повітряної тривоги
У звʼязку з воєнним станом послуга «єМалятко» недоступна. Зареєструвати дитину можна в найближчому відділі Державної реєстрації актів цивільного стану, де немає активних бойових дій. Про це повідомили у Міністерстві цифрової трансформації.
Для реєстрації знадобиться лише паперове медичне свідоцтво про народження за формою №103/о. Якщо доступ до реєстру ДРАЦС буде відсутній, держоргани складуть запис у паперовій формі. А щойно доступ відновиться, всі відомості будуть внесені до реєстру протягом 5 робочих днів.
Нагадаємо, у київському метро, яке служить мешканцям столиці укриттям під час російських обстрілів, в ніч проти 26 лютого народилася дитина, повідомляв Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки.
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