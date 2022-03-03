Депутати посилили покарання за мародерство під час воєнного стану

Сьогодні, 17:50 Переглядів: 240

Також посилила покарання за крадіжки та грабіж в умовах воєнного стану

Верховна Рада України прийняла закон про посилення покарання за мародерство під час воєнного стану. Народні депутати сьогодні проголосували за законопроект "Про внесення змін до Кримінального кодексу України щодо посилення відповідальності за мародерство".

На сайті ВР на даний час не вказано, скільки депутатів підтримало даний законопроект.

Законом передбачено, що викрадення на полі бою речей, що знаходяться при вбитих чи поранених (мародерство), - карається позбавленням волі на строк від п’яти до десяти років (на сьогодні – від 3-х до 10 років).

Змінами до Кримінального кодексу України доповнено склади злочинів, передбачені в статтях 185, 186, 187, 189, 191 КК України, кваліфікуючою ознакою – вчинення в умовах воєнного або надзвичайного стану. Також підвищено мінімальну межу покарання у виді позбавлення волі за ст. 432 КК України з трьох до п’яти років.

Відповідно до закону, крадіжка в умовах воєнного або надзвичайного стану карається позбавленням волі на строк від 5 до 8 років.

Статтею 186 ККУ, яка змінена сьогодні, передбачено покарання за грабіж в умовах воєнного або надзвичайного стану - позбавлення волі на строк від 7 до 10 років.

Статтею 187 передбачено, що заволодіння майном в умовах воєнного або надзвичайного стану карається позбавленням волі на строк від 8 до 15 років з конфіскацією майна.

Статтею 189 передбачено, що вимагання в умовах воєнного або надзвичайного стану карається позбавленням волі на строк від 7 до 12 років з конфіскацією майна.

Законом передбачено, що привласнення майна шляхом зловживання службовим становищем в умовах воєнного або надзвичайного стану карається позбавленням волі на строк від 5 до 8 років з позбавленням права обіймати певні посади на строк до трьох років.