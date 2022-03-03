Допоможіть врятувати тваринок: У Кременчуці безкоштовно роздають хом'яків та білочок

Тваринки потребують люблячіх родин
У зоомагазині на Водоканалі безкоштовно роздають тваринок. Про це Телеграфу розповіла кременчужанка Катерина, яка побачила об'яву у магазині.
- Хто в Кременчуці має можливість приютити морську свинку, крису або білочку - заберіть. Допоможіть врятувати тваринок, - розповіла кременчужанка.
Доповнено
Як повідомили кременчужани ТЪ, тваринок розібрали за короткий термін.
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.