Кременчуцькі дітлахи пишуть листи та малюнки для українськиї воїнів

Сьогодні, 17:29 Переглядів: 223

У Кременчуці школярі долучилися до підтримки українських воїнів. Як повідомила директорка ліцею №30 Ольга Шиян, діти готують листівки та малюнки.

- Наші ріднесенькі ЗСУ, це вітання Вам від наших учнів. Тримайтеся, дорогі наші, серце наше з вами! – написала директор.