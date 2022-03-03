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На Полтавщині є проблеми з виробниками та постачальниками по основних групах товарів

Сьогодні, 17:17 Переглядів: 1 183

 Надходять сигнали про напівпорожні полиці на Полтавщині

Надійшли сигнали, що в мережах супермаркетів Полтавщини трапляються напівпорожні полиці. Про це повідомив керівник Полтавської обласної військової адміністрації Дмитро Лунін.

Кременчук забезпечений продуктами, великих черг зараз немає, ціни зросли не набагато

- Негайно зібрав керівників мереж, щоб вирішити питання. За їх словами, є певні проблеми з виробниками та постачальниками по основних групах товарів: м’ясу, крупах, овочах, фруктах, воді тощо. Діапазон проблем широкий – від накручування оптових цін та вимагання розрахунку в готівці до неповного задоволення заявок. Існують і логістичні проблеми з відвантаженням та транспортуванням. 

Почули торгові мережі – завтра збираємо постачальників. Послухаємо їх і вирішимо питання.

Ми розуміємо, що війна створює всім багато реальних проблем. Але це наша «вітчизняна війна», і всі повинні працювати й робити те, що вміють, у рази краще. Торгові мережі вміють будувати логістику забезпечення продуктами та товарами – займайтеся, ми посприяємо у всьому. А виробники й постачальники повинні займатися своє справою. 

Але не дай Боже комусь спаде на думку наживатися на війні! Я обіцяю бізнесу мораторій на перевірки. За винятком контролю цін та продажу алкоголю. Сподіваюся на розуміння. А якщо ні, то по-іншому приведу до тями. Однак, переконаний, що цього не знадобиться, - зауважив Дмитро Лунін.  

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Автор: Альона Душенко
Теги: продукти харчування Полтавщина війна
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