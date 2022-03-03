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Надзвичайні новини, Путін проти українського народу

Без електрики, води та опалення: яка ситуація у Маріуполі

Сьогодні, 18:20 Переглядів: 0

 

Росіяни намагаються створити гуманітарну катастрофу

Маріуполь продовжує залишатися без електроенергії, води та опалення через постійні обстріли з боку російських окупантів. Про це повідомляє пресслужба Маріупольської міськради.

Ситуація у Маріуполі станом на 17:00. Ситуація складна. Маріуполь продовжує залишатися без електроенергії, води та опалення через постійні обстріли з боку російських окупантів. Також спостерігаються серйозні проблеми із мобільним зв'язком", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що наразі співробітники комунальних підприємств та ДТЕК очікують на припинення вогню, щоб розпочати відновлення основних ліній електропостачання та водопостачання Маріуполя.

Водночас комунальні служби забезпечують пальним генератори, які живлять міські лікарні електроенергією, тим самим даючи можливість надавати екстрену медичну допомогу всім пораненим жителям Маріуполя.

Однак вдалося відновити енергопостачання у міській лікарні №1.

У міськраді розповіли, що з моменту початку війни понад 200 жителів міста отримали поранення різного ступеня тяжкості. Медичні працівники продовжують надавати цілодобову допомогу маріупольцям, попри вкрай складну ситуацію.

Крім того, комунальні служби протягом дня доставляють питну воду до різних районів міста.

Наголошується, що усі комунальні служби роблять все необхідне, щоб стабілізувати ситуацію у місті, однак її суттєво ускладнює той факт, що російські окупаційні війська продовжують обстріл Маріуполя.

- Маріупольці, тримаємось та віримо у наші Збройні сили України, які героїчно захищають місто! Віримо в наших урядовців, які ведуть складні переговори щодо створення зеленого коридору для евакуації та надання гуманітарної допомоги. Маріуполь має бути деблокований, - сказано у повідомленні.
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Автор: Альона Душенко Джерело фото: Маріупольська міська рада
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