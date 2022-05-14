У Кременчуці гримить гром, зберігайте спокій

Сьогодні, 08:58 Переглядів: 795

Гроза нині також у Власівці, Градизьку, Горішніх Плавнях

У Кременчуці - травнева гроза. Не хвилюйтесь.

За грозами у реальному часі можна слідкувати тут.

Нагадаємо, з 5 до 7 ранку у Кременчуці проводили піротехнічні роботи - також гриміло.

На вихідних у Кременчуці дощитиме

