У Кременчуці гримить гром, зберігайте спокій
Сьогодні, 08:58
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Гроза нині також у Власівці, Градизьку, Горішніх Плавнях
У Кременчуці - травнева гроза. Не хвилюйтесь.
За грозами у реальному часі можна слідкувати тут.
Нагадаємо, з 5 до 7 ранку у Кременчуці проводили піротехнічні роботи - також гриміло.
На вихідних у Кременчуці дощитиме
Автор: Олеся Данилова
Джерело фото: Скрін з сайту lightningmaps.org
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