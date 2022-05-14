Рашисти на світанку обстріляли Дніпропетровщину

Сьогодні, 09:11 Переглядів: 680

Стріляли з «Ураганів», без жертв

На світанку ворог обстріляв з «Ураганів» Широківську громаду на Дніпропетровщині, повідомив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.

На щастя, люди не постраждали.

«У кількох будинках вибиті шибки. На кількох подвір’ях - касетні боєприпаси. Працюють піротехніки», - зазначили в ОВА.

13 травня Резніченко повідомляв, що за 79 днів орки випустили по Дніпропетровщині понад 140 ракет. «Смерчами», «Градами», «Ураганами» били по мирних громадах, забороненими касетними боєприпасами закидували міста та села.

Вбито 17 людей.