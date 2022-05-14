Залишки збитої над Кременчуком ракети вивезли за межі міста

Сьогодні, 09:33 Переглядів: 1 058

Залишки збитої 12 травня над Кременчуком ворожої ракети вивезли за межі міста, повідомив міський голова Віталій Малецький.

«Завдяки героїзму наших спеціалістів з розмінування, небезпечний залишок ворожої ракети вдалося вивезти за межі міста для подальшого знищення. Це зроблено задля зменшення ризиків можливих руйнувань від вибуху. Дякую усім службам, задіяним в цій операції!» - написав мер на сторінці у Фейсбук.

Нагадаємо, сьогодні з 5 до 7 ранку проводили піротехнічні роботи по знешкодженню залишків ворожих ракет, що були збиті системами ППО.

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