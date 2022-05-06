75% українських підприємців продовжують займатися бізнесом

Сьогодні, 07:30 Переглядів: 132

Переважна більшість тих, хто втратив справу, планують відновити її після війни

75% українських підприємців продовжують займатися бізнесом. Про це свідчать дані опитування Gradus Research, проведеного на замовлення Київської школи економіки.

Переважна більшість тих, хто втратив справу, планують відновити її після війни, третина – за нагоди.

Окрім того, збільшилася кількість підприємців, які характеризують свій бізнес як такий, що «працює як і раніше» та «працює частково».

Планують здійснювати виплати працівникам на довоєнному рівні – 23% опитаних, у березні таких було 14%.