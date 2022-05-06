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Кременчук, Україна, Світ, Путін проти українського народу

Окупанти продовжують штурм «Азовсталі»

Сьогодні, 07:56 Переглядів: 141

 Оперативна інформація Генштабу на 6.00 6 травня

Російські загарбники продовжують вести активні бойові дії на Донецькому і Таврійському напрямках. Про це йдеться у ранковому зведенні Генштабу ЗСУ.

Так, станом на 6:00 6 травня противник не припиняє наступальних дій у Східній операційній зоні з метою встановлення повного контролю над територією Донецької і Луганської областей та утримання сухопутного коридору між зазначеними територіями та тимчасово окупованим Кримом.

На Волинському і Поліському напрямках ворог активних дій не проводив. У підрозділах збройних сил Республіки Білорусь триває перевірка бойової готовності сил реагування.

На Сіверському напрямку ознак формування противником наступального угруповання не виявлено. В прикордонних районах України на територіях Брянської, Курської та Бєлгородської областей на позиціях та опорних пунктах утримується незначна кількість особового складу, озброєння та військової техніки.

На Слобожанському напрямку противник активних дій не проводив. Продовжує обстріли з реактивної та ствольної артилерії житлових кварталів та передмістя Харкова.

Ворог продовжує здійснювати нарощування системи протиповітряної оборони, матеріально-технічного забезпечення та вогневого ураження. Проводить перегрупування та відновлення боєздатності підрозділів.

На базі Куп’янської міської лікарні в облаштованому окупантами шпиталі за наявною інформацією перебуває до 300 поранених.

З метою уточнення позицій наших військ та напрямків подальшого просування ворог здійснює повітряну розвідку.

На Донецькому і Таврійському напрямках противник продовжує вести активні бойові дії.

На Лиманському напрямку здійснює обстріли позицій наших військ. На Попаснянському напрямку основні зусилля зосередив на встановленні повного контролю над населеним пунктом Попасна та відновленні наступу на населені пункти Лиман та Сіверськ. 

В місті Маріуполі продовжує блокування підрозділів Сил оборони в районі «Азовсталі». В окремих районах, за підтримки авіації, поновив штурмові дії з метою взяття під контроль території заводу.

На Сєверодонецькому, Авдієвському, Курахівському, Новопавлівському та Запорізькому напрямках активних бойових дій не вів. Здійснює вогневий вплив з метою сковування дій наших військ та знищення артилерійських підрозділів.

На Південнобузькому напрямку противник активних бойових дій не проводив, утримував зайняті рубежі, посилював системи протиповітряної оборони та радіоелектронної боротьби. Обстрілював позиції наших військ. На півночі Херсонщини і Миколаївщини ворог здійснює обстріли населених пунктів, які залишив.

Відмічено ведення противником повітряної розвідки в районах населених пунктів Олександрівка, Сергіївка, Володимирівка.

«За попередню добу підрозділами протиповітряної оборони Повітряних Сил та Сухопутних військ було уражено п’ятнадцять повітряних цілей: чотирнадцять безпілотних літальних апаратів типу Орлан та один літак», - зазначили у Гентштабі.

На території Донецької та Луганської областей за минулу добу відбито одинадцять атак ворога, знищено вісім танків, одинадцять одиниць бойової броньованої техніки та п’ять одиниць автомобільної техніки противника.

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Автор: Ольга Мінчук

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Теги: війна Генштаб ЗСУ зведення
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