російські війська обстріляли Дніпропетровщину ракетами та «Градами»

У ніч на 6 травня російські військові обстріляли Криворізький та Синельниківський райони Дніпропетровської області. З «Градів» поцілили в Зеленодольську та Широківську громади, повідомив голова ОВА Валентин Резніченко.
Снаряди влучили по двох селах, постраждалих немає. Він також зазначив, що у Покровській громаді «приліт» ракети.
«Втрапила у поле. Людей не зачепило», – додав Резніченко.
Нагадаємо, ввечері 4 травня окупанти обстріляли Дніпро. Ракета влучила в залізничну інфраструктуру.
№ 17 від 28 квітня 2022Читати номер