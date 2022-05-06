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російські війська обстріляли Дніпропетровщину ракетами та «Градами»

Сьогодні, 08:29 Переглядів: 0

 Минулої ночі ворог поцілив у Криворізький та Синельниківський райони області

У ніч на 6 травня російські військові обстріляли Криворізький та Синельниківський райони Дніпропетровської області. З «Градів» поцілили в Зеленодольську та Широківську громади, повідомив голова ОВА Валентин Резніченко.

Снаряди влучили по двох селах, постраждалих немає. Він також зазначив, що у Покровській громаді «приліт» ракети. 

«Втрапила у поле. Людей не зачепило», – додав Резніченко.

Нагадаємо, ввечері 4 травня окупанти обстріляли Дніпро. Ракета влучила в залізничну інфраструктуру. 

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Автор: Ольга Мінчук Джерело фото: Валентин Резніченко

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Теги: війна Дніпропетровська область
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