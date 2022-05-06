російські війська обстріляли Дніпропетровщину ракетами та «Градами»

Сьогодні, 08:29 Переглядів: 0

Минулої ночі ворог поцілив у Криворізький та Синельниківський райони області

У ніч на 6 травня російські військові обстріляли Криворізький та Синельниківський райони Дніпропетровської області. З «Градів» поцілили в Зеленодольську та Широківську громади, повідомив голова ОВА Валентин Резніченко.

Снаряди влучили по двох селах, постраждалих немає. Він також зазначив, що у Покровській громаді «приліт» ракети.

«Втрапила у поле. Людей не зачепило», – додав Резніченко.

Нагадаємо, ввечері 4 травня окупанти обстріляли Дніпро. Ракета влучила в залізничну інфраструктуру.