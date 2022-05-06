У галереї Юзефович мисткиня Юлія Ульянова покаже свою «Незламну весну»

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На виставці представлені 45 робіт, виконані в основному олійними фарбами

У картинній галереї Наталії Юзефович 6 травня о 14.00 відкриється виставка живопису кременчуцької художниці Юлії Ульянової.

Названа виставка «Незламна весна» за однойменною робою, яка стала центром експозиції, – це образ української жінки, стійкої, рішучої, готової захистити свою країну, родину, традиції.

Це п'ята персональна виставка пані Юлії. Художниця представила 45 робіт, написаних протягом 2019–2022 років. Пейзажі, натюрморти, тематичні роботи виконані в основному олійними фарбами. Є й експерименти - для надання виразності задуму мисткиня поєднує акриловий живопис з олійною технікою.

Мирне життя, відображене на картинах, буйство фарб закликають зберігати спокій, плекати надію на те, що все в Україні буде добре.

Виставка триватиме до 5 червня. Галерея працює щодня з 10.00 до 17.00, вихідний – понеділок. Адреса галереї: вул. Космічна, 9.