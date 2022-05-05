Запалили смолоскипи та співали гімн України: як у Данії підтримали українців

Вчора, 22:44 Переглядів: 137

Дві данські газети в національне свято організували звернення Президента України Володимира Зеленського до данців. Ці медіа закликали читачів підтримати народ України на День визволення 4 травня. Вони запросили своїх читачів і усіх жителів Данії вийти на площі, щоб підтримати Україну та послухати звернення Президента України до народу Данії. Люди запалили смолоскипи, лунав гімн нашої країни.



Антоніна Колповська з України, яка була очевидицею події, поділилася враженнями:

- Дуже багато людей, ці свічки (палиці, обмотані канатом) видавали всім охочим. У мене одна датчанка запитала, звідки я. Я відповіла, що з України, і вона почала говорити слова підтримки, співчуття, і традиційно Путін – х**. Дуже про нього висловилася жорстко англійською. Сказала, що ми не можемо нічого зробити, але всі-всі розуміють... Ми - це вона мала на увазі звичайних громадян Данії.

Антоніна Колповська

Після виступу Зеленського від його імені Офіс Президента України опублікував наступне:

Звернувся до датського народу на річницю звільнення Данії від нацистів. Вірю, що так само представники цієї країни звертатимуться до українського народу, коли ми святкуватимемо наші роковини настання миру. Щороку данці запалюють по всій країні свічки на згадку про війну та перемогу над злом. Попросив згадати і про українських дітей. Про тих 220 дітей, чиї життя забрала ця війна. Згадати, що Європі під силу зробити так, щоб цей страшний перелік убитих дітей не зростав. Ніколи знову. Дякую тобі, Даніє! Слава Україні!