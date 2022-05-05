Головний коп Кременчука Олександр Борзенко розповів, як його батьки евакуювалися з Маріуполя

Вчора, 22:05 Переглядів: 856

Головний патрульний Кременчука Олександр Борзенко, відомий на всю Україну своєю участю у шоу «Холостячка» на телеканалі СТБ, розповів про те, як його батьки евакуювалися з Маріуполя (чоловік родом з цього міста). Його розповідь про війну з'явилася у рамках проєкту «Добрі історії» на сторінці в інстаграмі holostyakstb. Далі ми публікуємо пряму мову Олександра Борзенка.

«- Війна застала мене на роботі, оскільки раніше поліцію було переведено на посилений варіант службової діяльності. І безпосередньо в ніч на 24 лютого ми всі були готові до бойової тривоги. Коли путін оголосив про початок так званої «спеціальної операції», ми розуміли, що це війна, але ще не усвідомлювали в якому вигляді і масштабі вона буде. Чесно кажучи, у перші дні та тижні бойових зіткнень, ракетних ударів, залучення авіації, навіть ми були трохи шоковані тим, що розв'язується повномасштабне вторгнення в нашу країну. Але війна не застала нас зненацька.

Агонія перших днів пройшла, і ми усвідомили, що можемо давати сильну відсіч. Повністю стали на воєнні лижі – займалися забезпеченням, озброєнням, допомогою, комунікацією з усіма структурами. Мене вразило, наскільки ЗСУ, поліція, Національна гвардія та тероборона почали згуртовано працювати. Усі як один націлені на перемогу. Ніхто не спить, всі бажають єдиного – швидше вигнати окупантів з нашої землі.

Найскладніше бачити, як страждають мирні жителі... До того ж, мої батьки до кінця березня перебували в Маріуполі. З початком бойових дій зв'язок із ними перервався. На той момент води та газу у місті вже не було. Вдома у батьків стало холодно, повибивало вікна. Згодом закінчилася вода та їжа. До Маріуполя нічого не привозили. Знаю, що мама з татом разом з іншими мешканцями будинку топили сніг, спускали з батарей воду та кип'ятили її на вулиці на дровах, спиливши перед цим дерева. Повна гуманітарна катастрофа. При цьому кожен день бомбардування та обстріли. У березні, з появою гуманітарних коридорів, рідні виїхали, наражаючись на велику небезпеку. Їхню машину обстріляли. Але, на щастя, вони самі залишилися живі».