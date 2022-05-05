Орки поповнюють своє військо за рахунок прискореної підготовки контрактників

Вчора, 21:44 Переглядів: 337

Противник використовує мережу цивільних лікарень в Україні, щоб лікувати своїх солдатів

Генеральний штаб ЗСУ надав оперативну інформацію щодо російського вторгнення станом на 18.00 5 травня. Триває 71 доба героїчного протистояння українського народу російському воєнному вторгненню. Ворог продовжує ведення повномасштабної збройної агресії проти України. Не припиняється застосування мінометів та артилерії практично уздовж усієї лінії зіткнення.

Противник не припиняє ведення наступальних дій у Східній операційній зоні з метою встановлення повного контролю над територією Донецької і Луганської областей та утримання сухопутного коридору між зазначеними територіями та окупованим Кримом. Одночасно провокує напруженість у Придністровському регіоні республіки Молдова та на території республіки білорусь. Здійснює перегрупування, вживає заходів з поповнення боєприпасів та пального. Намагається покращити тактичне положення своїх військ.

На тимчасово захоплених територіях окупанти розкрадають продукцію аграрних підприємств та звинувачують уряд України у створенні гуманітарної катастрофи на підконтрольній їм території. Також загарбники імітують гуманітарну діяльність з показовим роздаванням продуктових наборів та медикаментів місцевим мешканцям.

Противник продовжує завдавати ракетні удари по об’єктах транспортної інфраструктури, щоб перешкодити переміщенню гуманітарних вантажів та військово-технічної допомоги.

На Волинському і Поліському напрямках ворог активних дій не проводив. У збройних силах республіки білорусь окремі підрозділ приводять у вищі ступені боєготовності з метою перевірки.

На Сіверському напрямку триває інженерне обладнання позицій в прикордонних районах Курської області.

На Слобожанському напрямку противник намагався відновити втрачені позиці в районі міста Харків, провів невдалу спробу наступу в районі населеного пункту Старий Салтів.

У зв’язку з постійними санітарними втратами особового складу противник нарощує системи медичного забезпечення військ, використовуючи мережу цивільних лікарень на тимчасово зайнятих територіях Харківської області. На базі Куп’янської міської лікарні окупанти облаштували шпиталь.

Ворог не припиняє спроби покращити тактичне положення своїх підрозділів в районі міста Ізюм, здійснює артилерійські обстріли наближених населених пунктів, успіхів не має.

Через значні втрати ворог вивів на відновлення підрозділи зі складу 4-ї танкової дивізії 1-ї танкової армії та 106-ї повітряно-десантної дивізії збройних сил російської федерації.

На Донецькому напрямку окупанти намагалися оволодіти Попасною, взяти під повний контроль місто Рубіжне та забезпечити сприятливі умови для продовження наступу у напрямках на міста Лиман та Сєверодонецьк, успіху не мав.

На Південнобузькому напрямку противник зосередив зусилля на фортифікаційному обладнання позицій, поповненні запасів боєприпасів, пального та матеріально-технічних засобів.

На тимчасово захоплених територіях тривають адміністративно-поліцейські заходи. Окупанти проводять фільтрацію місцевих мешканців, перешкоджають евакуації на територію, підконтрольну українській владі. Водночас окупантами поповнюють втрати особового складу за рахунок прискореної підготовки військовослужбовців військової служби за контрактом.

Тримаємо стрій! Віримо у Збройні Сили України! Разом до перемоги! Слава Україні!