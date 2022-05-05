Кременчук та Полтавщина! Повітряна тривога! Відбій о 22.16

Вчора, 21:13 Переглядів: 1 348

5 травня о 21.10 оголошена повітряна тривога по Кременчуку і Полтавській області. Існує ракетна небезпека.

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