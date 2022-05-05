Українські війська перейшли у контрнаступ під Харковом та Ізюмом

Вчора, 20:57 Переглядів: 1 175

росія б'є ракетами по території України для того, щоб зірвати постачання зброї

Українські війська перейшли у контрнаступ під Харковом та Ізюмом. Про це головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний сказав у розмові з головою об’єднаного комітету начальників штабів США Марком Міллі. Свої основні зусилля, за словами Залужного, рф зараз перенесла на Луганщину.

Він також наголосив, що росія б'є ракетами по території України для того, щоби зірвати постачання зброї. 3-го травня росіяни випустили за допомогою бомбардувальників ТУ-160 14 крилатих ракет із Каспійського моря. Станом на вечір 4 травня зафіксували 8 пусків крилатих ракет. Головною метою цих дій є руйнування логістичних шляхів постачання військово-технічної допомоги Україні.

- Тому питання надання Україні ракетних систем залпового вогню M142 HIMARS та М270 MLRS дуже актуальне, – заявив головнокомандувач ЗСУ.