Діткам-переселенцям у Кременчуці показали космос

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Вчора, 4 травня, у Кременчуці громадська організація «МИ» разом із фондом «Професійний розвиток Харкова» та UNICEF Ukraine відкрили другу точку «Спільно». Про це повідомила Марина Орлова у фейсбуці на сторінці громадської організації «МИ».

Ще одне місце для дітей-переселенців знаходиться у бібліотеці на Раківці, що розташована на вулиці Республіканській. Тут розміщений переносний планетарій, який облаштували за кошти «Громадського бюджету».

За перший день завітало понад 70 дітей та підлітків із батьками. Замість двох запланованих показів мультфільмів з космічної тематики - провели 5! Також дітлахи відвідали виставку космічних моделей та взяли участь у майстер-класі з розпису хною.

Нагадаємо, що це вже друга точка для дітлахів-переселенців. Першу нещодавно відкрили у приміщенні пункту тимчасового розміщення переселенців, що за адресою вул. Єднання України, 7 (раніше вул. Маяковського, 7).