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Надзвичайні новини, Полтавщина

На Полтавщині подружжя продавало опій, тепер їхнє майно можуть арештувати на 800 тис. грн

Сьогодні, 19:56 Переглядів: 163

 

Слідчі вилучили у наркоторговців наповнені наркотиком медичні шприци, прекурсори для його виготовлення, гроші та мобільні телефони

Подружню пару з Миргорода підозрюють у виготовленні, зберіганні та збуті опію ацетильованого. За інформацією відділу комунікації поліції Полтавщини, важкий наркотик вони продавали людям з наркозалежністю на території курортного містечка з початку 2022 року.

Незаконну діяльність, яку вели 56-річна жінка та її 60-річний чоловік, припинили працівники слідчого відділу Миргородського райвідділу поліції спільно з працівниками регіонального Управління боротьби з наркозлочинністю, за процесуального керівництва Миргородської окружної прокуратури.

Під час санкціонованих обшуків, проведених із працівниками кінологічного центру поліції області зі службовими собаками, слідчі вилучили у подружжя наповнені наркотиком медичні шприци (попередньо – опій), прекурсори для його виготовлення, гроші та мобільні телефони. Вилучені речові докази спрямували на судову експертизу.

Одного з фігурантів справи затримали у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. На даний час приймається процесуальне рішення щодо повідомлення спільникам про підозру у скоєнні злочинів та обрання їм запобіжних заходів. Також вирішується питання щодо накладення арешту на майно подружжя на суму близько 800 тисяч гривень.

Слідчі здійснюють розслідування кримінального провадження, відкритого за частиною 2 статті 307 (незаконне придбання, зберігання та збут наркотичного засобу, вчинені за попередньою змовою групою осіб) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від 6 до 10 років з конфіскацією майна.

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Автор: Катерина Турубара Джерело фото: Нацполіція Полтавщини

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Теги: наркотики наркоторгівля Миргород
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