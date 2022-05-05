Очільник Полтавської ОВА Лунін розповів, коли вирішиться проблема з дефіцитом пального

Сьогодні, 19:32 Переглядів: 453

За його словами, протягом одного-двох тижнів постачання пального стабілізується, його завезуть з Євросоюзу

Начальник Полтавської обласної військової адміністрації Дмитро Лунін розповів про ситуацію щодо дефіциту пального.

Росія цілеспрямовано атакує нафтобази по всій Україні. І саме на Полтавщині був фактично знищений Кременчуцький НПЗ – найпотужніший виробник пального.

За його словами, проблема вирішується. Дефіцит – тимчасовий. Протягом одного-двох тижнів постачання пального стабілізується. Зараз держава перебудовує логістику для його завезення з Євросоюзу. На все це потрібен час.

Зараз головне завдання держави – забезпечити пальним армію, рятувальників, медиків, поліцію та всі інші служби, які забезпечують функціонування критичної інфраструктури та рятують людей. Також у пріоритеті важливі галузі економіки, наприклад, аграрний сектор.

Війна, яку проти нас розв’язала росія, – важке випробування для всіх українців. Тому певне зростання цін на пальне – це ще один удар агресора по всіх нас. Саме окупанти є причиною проблем, які виникають в українців. Прошу наших громадян відповідально ставитися до використання пального, - звернувся Дмитро Лунін до громади області.