Очільник Полтавської ОВА Лунін розповів, коли вирішиться проблема з дефіцитом пального

За його словами, протягом одного-двох тижнів постачання пального стабілізується, його завезуть з Євросоюзу
Начальник Полтавської обласної військової адміністрації Дмитро Лунін розповів про ситуацію щодо дефіциту пального.
Росія цілеспрямовано атакує нафтобази по всій Україні. І саме на Полтавщині був фактично знищений Кременчуцький НПЗ – найпотужніший виробник пального.
За його словами, проблема вирішується. Дефіцит – тимчасовий. Протягом одного-двох тижнів постачання пального стабілізується. Зараз держава перебудовує логістику для його завезення з Євросоюзу. На все це потрібен час.
Зараз головне завдання держави – забезпечити пальним армію, рятувальників, медиків, поліцію та всі інші служби, які забезпечують функціонування критичної інфраструктури та рятують людей. Також у пріоритеті важливі галузі економіки, наприклад, аграрний сектор.
№ 17 від 28 квітня 2022Читати номер