Лариса Гориславець
Нам потрібно перейменовувати вулиці прямо зараз!
СМАРТ КАСА
Економічний фронт: тримаймо стрій!
Лариса Гориславець
Скоро Великдень, або чому я не піду святити паску і крашанки
Сергiй Кулясов
Бизнес города должен начать работать. Других вариантов не существует
Віктор КРУК
Почему я давно не праздную 23 февраля и не отвечаю на поздравления?
Лариса Гориславець
Для АТО-вців у Кременчуці немає вільних земельних ділянок, а для церкви московського патріархату знайдеться?
Олександр Бондар
Страховий Шерлок Холмс
Сергiй Кулясов
23 украинских народных избранника как яркие представители отряда Крысоголовых
Юлія Байдуж
Як правильно захистити себе від недобросовісних кредитних установ
Лариса Гориславець
Мер і “соросята”
Тетяна Донченко (Волинська)
Розсуваю «шторки»: журналістка ТЪ виграла суд за доступ до договору про реконструкцію дитсадків у Кременчуці
Олександр Бондар
Страховий поліс для зимової відпустки
Сергiй Кулясов
Подготовка к отражению российской агрессии - не на часi!?
Алла Заможська
Післясмак мітингу батьків біля мерії Кременчука
Валентина Кузьменко
Возьми сладкую конфетку
Олександр Бондар
Коли європротоколом скористатися не можна
Валентина Кузьменко
Недостижимое чувство удовлетворенности
Вероніка Сенченко
Догляд за вухами: поради кременчуцької лікарки
Анатолій Василенко
«О кафе, гараже и заборе-раздоре»
Валентина Кузьменко
Это была "ПОСЛЕДНЯЯ КАПЛЯ"
Кременчук, Споживач, Полтавщина, Україна, Світ

Очільник Полтавської ОВА Лунін розповів, коли вирішиться проблема з дефіцитом пального

Сьогодні, 19:32 Переглядів: 453

 

За його словами, протягом одного-двох тижнів постачання пального стабілізується, його завезуть з Євросоюзу

Начальник Полтавської обласної військової адміністрації Дмитро Лунін розповів про ситуацію щодо дефіциту пального.

Росія цілеспрямовано атакує нафтобази по всій Україні. І саме на Полтавщині був фактично знищений Кременчуцький НПЗ – найпотужніший виробник пального.

Через знищення Кременчуцького НПЗ в Україні виник дефіцит пального на АЗС

За його словами, проблема вирішується. Дефіцит – тимчасовий. Протягом одного-двох тижнів постачання пального стабілізується. Зараз держава перебудовує логістику для його завезення з Євросоюзу. На все це потрібен час.

Зеленський розповів як уряд подолає дефіцит пального, який виник через обстріл Кременчуцького НПЗ

Зараз головне завдання держави – забезпечити пальним армію, рятувальників, медиків, поліцію та всі інші служби, які забезпечують функціонування критичної інфраструктури та рятують людей. Також у пріоритеті важливі галузі економіки, наприклад, аграрний сектор.

Війна, яку проти нас розв’язала росія, – важке випробування для всіх українців. Тому певне зростання цін на пальне – це ще один удар агресора по всіх нас. Саме окупанти є причиною проблем, які виникають в українців. Прошу наших громадян відповідально ставитися до використання пального, - звернувся Дмитро Лунін до громади області.

Малецький закликав кременчужан утриматись від поїздок на власних авто
0
Автор: Катерина Турубара

Підтримай Кременчуцький ТелеграфЪ

Підтримати
Теги: пальне дефіцит Євросоюз НПЗ
Читайте telegraf.in.ua в Google News
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Коментувати статтю можуть тільки зареєстровані користувачі.
Будь-ласка, УВІЙДІТЬ або ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.
Читайте також:
  • Kiaparts
  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:


Свіжий випуск

№ 17 від 28 квітня 2022

Читати номер
Попередні випуски

№ 16 від 21 квітня 2022

№ 15 від 14 квітня 2022

№ 14 від 7 квітня 2022

№ 8 від 24 лютого 2022

Вверх