Зеленський розповів як уряд подолає дефіцит пального, який виник через обстріл Кременчуцького НПЗ

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Про це він повідомив у своєму зверненні

Президент України Володимир Зеленський у своєму зверненні торкнувся питання дефіциту пального.

Протягом останніх трьох тижнів ворог завдавав нищівних ударів по паливній інфраструктурі України. Зокрема, знищений Кременчуцький нафтопереробний завод, який був основним виробником пального в Україні, а також низка великих нафтобаз операторів ринку зі значними запасами пального.

За словами Володимира Зеленського, уряд вживає заходів для подолання дефіциту. Впродовж тижня проблема буде вирішена завдяки поставкам від західних партнерів.