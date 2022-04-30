Зеленський розповів як уряд подолає дефіцит пального, який виник через обстріл Кременчуцького НПЗ

Президент України Володимир Зеленський у своєму зверненні торкнувся питання дефіциту пального.
Протягом останніх трьох тижнів ворог завдавав нищівних ударів по паливній інфраструктурі України. Зокрема, знищений Кременчуцький нафтопереробний завод, який був основним виробником пального в Україні, а також низка великих нафтобаз операторів ринку зі значними запасами пального.
За словами Володимира Зеленського, уряд вживає заходів для подолання дефіциту. Впродовж тижня проблема буде вирішена завдяки поставкам від західних партнерів.
№ 17 від 28 квітня 2022Читати номер