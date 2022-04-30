На Полтавщині суд призначив суворіше покарання жінці, яка втопила дитину у відрі

Сьогодні, 18:30 Переглядів: 549

22-річній жительці Краснолуцької територіальної громади, яка вбила новонароджену доньку, Полтавський апеляційний суд призначив суворіше покарання - 4,5 роки позбавлення волі. Про це повідомили у пресслужбі Полтавської обласної прокуратури.

Ця подія сталася у грудні 2020 року. Жінка за місцем свого проживання вночі народила живу, здорову дівчинку вагою понад 2,6 кг і втопила її у хатньому відрі з помиями. Лише вранці батьки породіллі викликали фельдшерку та повідомили про смерть дитини під час пологів.

Прокурор довів неправдивість вказаних свідчень, оскільки, перебуваючи на обліку в лікаря і знаючи строк вагітності, жінка вирішила народжувати без медичної допомоги. Крім цього, після пологів вона не вжила жодних заходів для врятування дитини. Проживши щонайменше 10 хв, немовля померло через механічну асфіксію, внаслідок утоплення.

Засуджена відбуватиме покарання за ст. 117 Кримінального кодексу України (умисне вбивство матір'ю своєї новонародженої дитини відразу після пологів), йдеться у повідомленні пресслужби прокуратури.

Нагадаємо, у листопаді 2021 року Гадяцький районний суд позбавив жінку волі на два роки.



