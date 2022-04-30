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Надзвичайні новини, Путін проти українського народу

У російських загарбників паніка від самої згадки про Чорнобаївку

Сьогодні, 18:02 Переглядів: 416

 

Після втечі росіян лише 5 із 20 людей «нового поповнення із ДНР» погодилися йти в атаку

Російські окупанти масово відмовляються йти у наступ на цьому напрямку і шукають «дурнів», які готові стати «гарматним м’ясом». Про це свідчить нове перехоплення СБУ, яке вдалося зробити на Херсонщині. На записі – розмова командира батальйону зс рф з командиром роти, який прибув із поповненням з т.зв. «ДНР».

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- Сегодня утром русские отказались, говорят: «Вы чего едете, вы мясо!». Они тут стояли, их послали туда (прим: на Чорнобаївку). Они отказались, уехали в другую сторону и говорят «Вы что, долбо*бы, бл*дь? Куда вы сунетесь?!!», и вот это – началась паника, – жаліється загарбник з «ДНР».

Він каже, що після втечі росіян лише 5 із 20 людей «нового поповнення із ДНР» погодилися йти в атаку. А щоб переконати інших, російський командир вдався до брехні: нібито солдати оборонятимуться, а не наступатимуть. Але і це не подіяло… Що ж, важко мотивувати людей, які не знають, що вони тут роблять.

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Автор: Альона Душенко

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Теги: війна Чорнобаївка
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