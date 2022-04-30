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Кременчук, Допомога військовим

путін під прицілом та міцний бліндаж: ЗСУ надійно захищає Кременчук

Сьогодні, 19:45 Переглядів: 1 466

 

Для потреб військових необхідні турнікети та спортивний інвентар 

Кременчук знаходиться під надійною обороною Збройних сил України. «Кременчуцький ТелеграфЪ» поспілкувався одним з підрозділів управління ЗСУ, які захищають Кременчук. Військові Білий та Зоряний розповіли, що готуються до оборони міста й укріплюють бліндажі.

 

Наші хлопці не лише сильні й мужні, а й креативні. У бліндажі облаштували творчі малюнки із зображенням путіна під прицілом.

 

Також можна побачити зображення тризубця з гранатою.

 

Зараз наші військові потребують:

  • скоби
  • турнікети
  • спальники
  • камуфльовані палатки для наряда 2х2
  • спортивний інвентар (гантелі, гирі, мяч)
  • гуму під тренажери
Грошову допомогу можна перерахувати на картку ПриватБанку 5168 7554 6087 3165 (Мартиненко О.В.)

 

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Автор: Альона Душенко

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Теги: ЗСУ допомога військові війна
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