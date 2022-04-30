путін під прицілом та міцний бліндаж: ЗСУ надійно захищає Кременчук

Сьогодні, 19:45 Переглядів: 1 466

Для потреб військових необхідні турнікети та спортивний інвентар

Кременчук знаходиться під надійною обороною Збройних сил України. «Кременчуцький ТелеграфЪ» поспілкувався одним з підрозділів управління ЗСУ, які захищають Кременчук. Військові Білий та Зоряний розповіли, що готуються до оборони міста й укріплюють бліндажі.

Наші хлопці не лише сильні й мужні, а й креативні. У бліндажі облаштували творчі малюнки із зображенням путіна під прицілом.

Також можна побачити зображення тризубця з гранатою.

Зараз наші військові потребують:

скоби

турнікети

спальники

камуфльовані палатки для наряда 2х2

спортивний інвентар (гантелі, гирі, мяч)

гуму під тренажери

Грошову допомогу можна перерахувати на картку ПриватБанку 5168 7554 6087 3165 (Мартиненко О.В.)