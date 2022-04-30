путін під прицілом та міцний бліндаж: ЗСУ надійно захищає Кременчук

Кременчук знаходиться під надійною обороною Збройних сил України. «Кременчуцький ТелеграфЪ» поспілкувався одним з підрозділів управління ЗСУ, які захищають Кременчук. Військові Білий та Зоряний розповіли, що готуються до оборони міста й укріплюють бліндажі.
Наші хлопці не лише сильні й мужні, а й креативні. У бліндажі облаштували творчі малюнки із зображенням путіна під прицілом.
Також можна побачити зображення тризубця з гранатою.
Зараз наші військові потребують:
Акція "Телеграфа" на допомогу українським військовим. Ми закликаємо кременчужан надати посильну допомогу нашим солдатам.
№ 17 від 28 квітня 2022Читати номер